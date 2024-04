La famiglia sotto processo Il teste chiave racconta in aula | | Ibrahim li implorava di vivere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Un’interacoinvolta, spaccata dall’omicidio, con una testimonianza che ha ribadito le accuse e due degli imputati che invece hanno respinto ogni addebito. E momenti drammatici nella ricostruzione del delitto, cui sono seguiti anche attimi di tensione in. È proseguito ieri in Tribunale a Pavia iliniziato il 25 marzo per l’omicidio diMohamed Mansour, 44enne egiziano trovato carbonizzato nella propria auto alla frazione Morsella di Vigevano il 14 gennaio 2023, dopo essere stato ucciso a colpi di pistola e fucile a Cassolnovo. Nel procedimento sono imputati Carmela Calabrese, 56 anni; il marito Antonio Rondinelli, 65enne; il loro figlio Claudio, 40 anni. Un altro figlio e fratello degli imputati, il 35enne Massimo Rondinelli, per lo stesso omicidio è già stato condannato a gennaio, ...