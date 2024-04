Mattia Giani | morto il calciatore di 26 anni | aveva avuto un malore in campo Sugli spalti famiglia sotto choc Il cordoglio dell' Empoli | che dolore

Il giocatore si è sentito male dopo pochi minuti e si è accasciato al suolo: immediatamente trasportato in ospedale, non ce l'ha fatta (golssip)

Mattia Giani, il malore mortale nel giorno del rientro dall’infortunio - La tragedia che colpisce il calcio toscano. E’ accaduto durante la sfida di Eccellenza Lanciotto Campi-Castelfiorentino ...lanazione

Nel giorno della paura per N’Dicka muore per un malore un giocatore del Castelfiorentino (e no-Vax si scatenano) - ROMA – Non ce l’ha fatta Mattia Giani, il calciatore del Castelfiorentino United che ha avuto un malore (era il 15' del primo tempo) durante la partita di Eccellenza toscana, giocata in casa, contro ...dire

Lutto nel mondo del calcio: Mattia Giani si è spento a 26 anni dopo un malore in campo - L'attaccante aveva avuto un arresto cardiaco durante una partita di Eccellenza e la gara era stata sospesa. Inutile il soccorso dello staff e la corsa all'ospedale ...ilromanista.eu