Arresto cardiaco in campo | Mattia Giani è in fin di vita Sugli spalti la famiglia sotto choc

(Di lunedì 15 aprile 2024) Firenze, 15 aprile 2024 – È il quindicesimo minuto del primo tempo,, 26 anni, numero sette della formazione del Castelfiorentino, si libera della marcatura del difensore della squadra di casa, il Lanciotto Campi, e lascia partire un tiro che impegna il portiere avversario. Poi fa tre passi indietro, non uno di più, non uno di meno, si tiene una mano sulla testa e una sul cuore. E infine stramazza a terra. In modo innaturale, scomposto e disarticolato. Tutto davanti agli occhi davanti dei suoi genitori, della fidanzata e del nonno. Dalla panchina pensano subito all’ennesimo infortunio di un giocatore talentuoso ma sfortunato. Manon si rialza. Scatta l’allarme. Dalle panchine accorrono dirigenti e sanitari: si cerca di rianimare il giovane, il massaggiatore del Castelfiorentino (con alle spalle una carriera di 40 ...