Javier Milei ha lasciato la sua compagna con un tweet | «Troppo lavoro | restiamo amici»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 13 aprile 2024) È durata il tempo di una campagna elettorale e qualche mese di presidenza la storia d’amore trae la suaFátima Florez. Il presidente argentino ha annunciato sui propri social la fine della love story con l’attrice, famosa per le sue imitazioni dei politici. «Abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione», scrivesu X nel bel mezzo del suo tour negli Stati Uniti. Il motivo? I troppi impegni di, che impediscono ai due di convivere e portare avanti la propria storia d’amore. Da qui, dunque, la decisione di restare, «dato quello che proviamo l’uno per l’altro e quanto ci amiamo, ci rispettiamo e ci ammiriamo a vicenda». Stando a quanto scritto sui social, il presidente argentino non è l’unico della coppia a non riuscire a trovare abbastanza ...