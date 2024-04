Javier Milei incontra Elon Musk Stretta di mano e foto con la battuta | «Viva la libertad! Carajo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 aprile 2024) «la». Con unapostata su X il presidente argentinoposta il suo incontro sul proprietario di X e fondatore di Tesla e SpaceX. A dicembre il multimiliardario aveva postato su X un video, di poco più di un minuto, in cui il presidente eletto argentino spiegava la sua posizione nella relazione fra la libertà e l’uguaglianza.non ha mai nascosto le sue simpatie per l’economista ultraliberale che il 10 dicembre scorso si è insediato nella Casa Rosada. Dopo alcune orerilanciò quel post con: «We need to talk,…» (Dobbiamo parlare,…). Oggi l’incontro.! https://t.co/BiDyvh0K7s— ...