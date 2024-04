Iss - no allarme per ritorno malaria dopo scoperta zanzara in Salento

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Il ritrovamento, lungo la costa salentina tra Lecce e Otranto, di una, Anopheles sacharovi, rinvenutacirca 50 anni dall'ultima segnalazione "non deve creareper il possibiledella" in Italia. Lo ribadisce l'Istituto superiore d

La diffusione del virus Dengue fa scattare l'allerta anche in Italia . Già nei giorni scorsi sono state innalzate le misure di vigilanza negli aeroporti di Roma nei confronti di quegli aerei provenienti, e delle merci importate, dai Paesi in cui è "frequente e continuo il rischio di contrarre la ... Continua a leggere>>

Macerata, 19 aprile 2024 – “Da gennaio c’è stato un ritorno d’ Allarme sui dati inerenti alla pertosse , in Europa e in Italia, in particolare in alcune regioni. Ma, effettivamente, anche qui a Macerata sia in relazione agli accessi al pronto soccorso che ai ricoveri , abbiamo registrato alcuni ... Continua a leggere>>

In Italia torna alta l'allerta per la Anopheles sacharovi. In parole più semplici, la zanzara che, con la sua puntura, trasmette la malaria . Uno studio realizzato da ricercatori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, dell'Istituto superiore di sanità e del ... Continua a leggere>>

Zanzara Anopheles sacharovi trovata in Salento, nessun rischio malaria - L'Istituto Superiore di Sanità conferma il ritrovamento di una zanzara Anopheles sacharovi in Salento, ma rassicura che non vi è alcun rischio di reintroduzione della malaria in Italia. Le misure di s ...

Continua a leggere>>

Malaria, l'Istituto Superiore di Sanità: «Nessun pericolo nel Salento nonostante la zanzara» - «La scoperta di una zanzara Anopheles sacharovi non deve destare allarme per un possibile ritorno della malaria in Italia in quanto le condizioni socio-economiche e igienico-sanitarie ...

Continua a leggere>>

Iss, nessun allarme per un possibile ritorno della malaria - "La scoperta di una zanzara Anopheles sacharovi non deve destare allarme per un possibile ritorno della malaria in Italia in quanto le condizioni socio-economiche e igienico-sanitarie del nostro paese ...

Continua a leggere>>