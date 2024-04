Allarme per il ritorno della pertosse | diversi ricoveri tra i bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 aprile 2024) Macerata, 19 aprile 2024 – “Da gennaio c’è stato und’sui dati inerenti alla, in Europa e in Italia, in particolare in alcune regioni. Ma, effettivamente, anche qui a Macerata sia in relazione agli accessi al pronto soccorso che ai, abbiamo registrato alcuni casi, tutti finiti bene. Ad Ancona, invece, c’è stata una bambina che, purtroppo, non ce l’ha fatta". Martina Fornaro, direttrice dell’Unità operativa di Pediatria all’ospedale di Macerata, conferma che una situazione come questa, in effetti, non si verificava da qualche anno. "In particolare – specifica – abbiamo avuto tre casi di ricovero, tremolto piccoli, sotto ai sei mesi d’età. Uno di questi, di appena due mesi, è stato particolarmente impegnativo, tanto che il ricovero si è protratto per 20 ...