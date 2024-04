Ritrovata la zanzara della malaria in Puglia - temiamo un ritorno - scatta l' allarme

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) In Italia torna alta l'allerta per la Anopheles sacharovi. In parole più semplici, lache, con la sua puntura, trasmette la. Uno studio realizzato da ricercatori dell'Istituto zooprofilattico sperimentaleBasilicata, dell'Istituto superiore di sanità e del servizio veterinario dell'Asl Lecce ha rinvenuto alcuni esemplari nella zona costiera del Salento fra Lecce e Otranto. "La Sacharovi, che è un vettore storico diin Italia, in particolare nella zona Adriatica, sembrava ormai scomparsa per l'antropizzazione e anche per le sostanze chimiche che vengono utilizzate in agricoltura. Ma l'abbiamo comunque sempre cercato: monitorare il territorio è importante. E in particolare abbiamo indagato in quell'area perché eravamo convinti si potesse ...