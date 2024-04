Israele vuole una vittoria totale su Hamas – Ascolta

Articolo pubblicato lunedì 29 Aprile 2024, 12:32 - Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2024, 12:48Domenica sera, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha contattato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per un ultimo tentativo di evitare un’offensiva su Rafah e convincerlo a concedere ... Continua a leggere>>

Le relatrice dell'ONU per i diritti umani in Palestina ha raccolto testimonianze di pazienti evacuati dalla Striscia di Gaza e di medici che hanno prestato soccorso. Da giorni Israele le impedisce di entrare nei territori. "Non vogliono testimoni", dice Francesca Albanese a Fanpage.it.Continua a ...

