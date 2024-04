Albanese ONU a Fanpage it | Assalto a Rafah sarà un altro massacro - Israele non vuole testimoni

(Di sabato 27 aprile 2024) Le relatrice dell'ONU per i diritti umani in Palestina ha raccoltoanze di pazienti evacuati dalla Striscia di Gaza e di medici che hanno prestato soccorso. Da giornile impedisce di entrare nei territori. "Non vogliono", dice Francesca.it.

Una miniera d'odio puro. Su Francesca Albanese relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi che da anni si consuma nell'odio viscerale per Israele , aleggia il sospetto di quel che gli psicologi chiamano sindrome da fantasia compulsiva. Trattasi della tendenza alla completa ... Continua a leggere>>

Lecce-Monza su Radio Portalecce. La gara del Via del Mare in diretta con Alessio albanese - Lecce-Monza potrà essere seguita in diretta nella trasmissione sportiva condotta in studio da Alessio albanese (Alex Maverick). A partire dalle 14:55, filo diretto per tutta la partita: la live ...

Continua a leggere>>

A Pesaro lanciata la lista 'Biancani sindaco' - Il candidato sindaco del centrosinistra a Pesaro Andrea Bincani, dalla sua sede elettorale in Largo Tre Martiri, ha presentato i candidati della sua lista civica "Biancani Sindaco- a marcia in più per ...

Continua a leggere>>

Medioriente, Egitto propone rilascio di 33 ostaggi, "i soli ancora vivi". LIVE - L'Idf ha ammassato decine di carri armati lungo il confine con la Striscia di Gaza meridionale, in quelli che sembrano essere i preparativi per un'invasione di Rafah. L'Egitto si sta preparando ...

Continua a leggere>>