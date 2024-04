Gaza | Hamas pronta a negoziare - ma Israele vuole attaccare Rafah

(Di lunedì 29 aprile 2024) Articolo pubblicato lunedì 29 Aprile 2024, 12:32 Domenica sera, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha contattato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per un ultimo tentativo di evitare un’offensiva sue convincerlo a concedere una pausa alla devastante guerra che ha colpito la Striscia, ora segnata dalla fame e dalla carestia dopo L'articolo proviene da Il Difforme.

Mentre l'esercito israeliano ha approvato i nuovi piani militari per l'operazione di terra a Rafah – data per "imminente" – nella città al Sud della Striscia di Gaza continuano i raid di Tel Aviv: almeno 27 palestinesi sono stati uccisi, tra cui molti bambini e donne, negli attacchi notturni a

almeno 27 persone, tra cui bambini, sono morti in seguito a raid notturni su Gaza City e Rafah , dove è imminente un'operazione di terra da parte dell'esercito israeliano. Oggi a Riad incontro del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, con i ministri degli Esteri arabi ed europei in visita nel

gaza, i soccorritori a rafah scavano tra le macerie dopo il raid israeliano - Ansa Mentre le armi continuano a seminare morte e distruzione, la diplomazia è al lavoro per scongiurare un ulteriore peggioramento della crisi mediorientale. In particolare…

Israele, il Tribunale dell'Aja vuole arrestare Netanyahu: la mediazione di Biden - Da parte sua l'amministrazione americana sta cercando in tutti i modi quanto meno di rinviare l'operazione di terra su rafah. Il segretario di Stato ... di Israele ed Egitto per un cessate il fuoco a

gaza, 27 morti in raid Israele su rafah con Bliken in Medio Oriente per evitare offensiva - Bombardate tre case a rafah, decine di vittime anche un neonato. L'attacco sulla città più meridionale della Striscia, dove è rifugiato oltre un milione di palestinesi, avviene durante i colloqui tra

