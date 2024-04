Irruzione nella moschea - spari sui fedeli | bilancio tragico

Sei persone sono state uccise da un uomo armato che ha fatto irruzione in una moschea nell’ Afghanistan occidentale, ha dichiarato martedì un portavoce del governo. Il portavoce del ministero degli Interni, Abdul Mateen Qani, ha riferito che intorno alle 21 di lunedì sera, «uno sconosciuto armato ha ... Continua a leggere>>

Un locale caldaie adibito a moschea abusiva a Milano e frequentato da centinaia di musulmani per la fine del Ramadan: "Sala non ha più scuse: la moschea di via Cavalcanti va chiusa"

Continua a leggere>>