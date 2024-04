Afghanistan - attacco in una moschea di Herat | sei fedeli uccisi

(Di martedì 30 aprile 2024) Sei persone sono state uccise da un uomo armato che ha fatto irruzione in unanell’occidentale, ha dichiarato martedì un portavoce del governo. Il portavoce del ministero degli Interni, Abdul Mateen Qani, ha riferito che intorno alle 21 di lunedì sera, «uno sconosciuto armato ha sparato contro idi una, uccidendo sei civili» nel distretto di Guzara, nella provincia...

Afghanistan, attacco a una moschea, sei fedeli uccisi - Sei persone sono state uccise da un uomo armato che ha fatto irruzione in una moschea nell'Afghanistan occidentale, ha dichiarato martedì un portavoce del governo.

Una moschea in via Giustizia. «La luce entrerà dalle finestre in vetro di Murano» - Il progetto del centro islamico di Prince Howlader. L'obbiettivo è costruire all'ex falegnameria abbandonata accanto ai binari della stazione. «Compriamo e rigeneriamo l'area». Investimento di oltre 5 ...

Israele, quattro opzioni per colpire l'Iran: dall'attacco alla moschea a quello alla centrale nucleare. Le possibili mosse di Netanyahu - Una risposta ci sarà, presto. Dopo serrate riunioni del Gabinetto di Guerra Israele ha valutato come reagire all’offensiva dell’Iran nel suo territorio, con ...

