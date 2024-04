(Di sabato 6 aprile 2024) di Carlo Casini Di buon mattino, un volontario si affanna con pentoloni, vettovaglie, oggetti vari, da una parte all’altra della piazza: c’è da ultimare il trasloco, finire di portare tutto ciò che c’è nel fondo lato Borgo Allegri a quello all’angolo con via Martiri del Popolo. Sono momenti concitati: la comunità islamica fiorentina sta per battezzare’ finalmente la propria. Si trova sul versante opposto di piazza dei Ciompi rispetto al precedente centro di preghiera,nel 2005. E ieri mattina, tantisi sono ritrovati per festeggiare la storica giornata. Poi è stato il momento della restituzione alla proprietà delle chiavi del garage che ospitava il centro di culto. Laè già completamente tappezzata, come da tradizione, di tappeti. Il clima è tranquillo, allegro. ...

Jesi (Ancona), 25 gennaio 2024 - Un nuovo centro islamico, oltre tre volte più grande dell’attuale in via del Cascamificio quasi di fronte alla Casa delle Genti che accoglie senza tetto. La giunta ... (ilrestodelcarlino)

Acquistati dalla comunità islamica fiorentina i locali per la nuova moschea per 1 milione e 200mila euro . L'imam Elzir: "solo donazioni dei fedeli". IlGiornale.it è entrato in possesso di queste ... (ilgiornale)

Moschea, la nuova sede. Preghiere e folla di fedeli: "Un luogo aperto a tutti" - Ieri il ’battesimo’ della nuova casa spirituale per la comunità islamica di Firenze. L’imam Izzedin Elzir: "Crediamo di essere un valore aggiunto per la città".lanazione

A Venezia nasce il “Bosco dello sport” - Il nuovo stadio di calcio. E aree boschive, piste ciclabili, servizi. Un gruppo di imprese formato da Fincantieri, Bordignon e Ranzato si è aggiudicato la gara per la costruzione dell’opera principale ...italiaoggi

Prima preghiera nella nuova Moschea. L’imam: “Un giorno storico per noi e per la città di Firenze” \ FOTO - VIDEO - Una data attesa a lungo: oggi alle 12 prima preghiera nella nuova Moschea di via Martiri del popolo per i fedeli musulmani, in occasione dell’ultimo venerdì di Ramadan. Lasciati dopo un lungo tira e ...firenzetoday