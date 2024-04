Interventi urgenti per limitare la velocità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Sonoin città, a Gallarate,per garantire la sicurezza stradale. A sollecitare attenzione è il capogruppo del Pd in consiglio comunale Giovanni Pignataro che questa sera durante la seduta consiliare chiederà con il question time all’amministrazione comunale quali soluzioni intenda adottare, a cominciare dalla necessità di ridurre ladei veicoli. Fa rilevare Pignataro: "Il mancato rispetto dei limiti dicostituisce una delle principali cause di incidenti, che mettono a repentaglio la vita e la salute soprattutto di pedoni e ciclisti" sottolineando che la città è priva di qualunque sistema di rallentamento della. In proposito il sindaco Andrea Cassani (nella foto) ha detto di recente che si sta studiando la posa di alcuni attraversamenti rialzati, ma per ...