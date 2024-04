Il Garante dei detenuti di Firenze | Interventi urgenti contro i suicidi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile 2024 - "E' più che mai doveroso analizzare e decifrare il drammatico fenomeno del sovraffollamento carcerario, ribadendo, ancora una volta, con forza l'impellente necessità di". Lo afferma in una nota ildei diritti deidel Comune di, Eros Cruccolini, in occasione dell'appello della Conferenza nazionale dei garanti territoriali, alla politica e alla società civile, per il contrasto deiin carcere. "Ormai non si fa più in tempo ad enumerare i casi dio che si è subito costretti ad aggiornarne l'agghiacciante elenco, è uno stillicidio insopportabile", sostiene Cruccolini, che ricorda l'appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dello scorso 18 marzo per ...