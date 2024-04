Maltempo in Emilia Romagna - in arrivo oltre 11,5 milioni per gli interventi urgenti e per le famiglie

(Di venerdì 26 aprile 2024) Bologna, 26 aprile 2024 - Un piano diper sistemare strade, infrastrutture e corsi d'acqua colpiti dal. La regioneha dato il proprio via libera a un piano dal valore di11,5di euro, contenente l'elenco dei primida effettuare ine i contributi per cittadini ecostrette a lasciare le proprie case. Il finanziamento riguarda i danni causati dalle intense precipitazioni registrate nel periodo tra il 23 ottobre e i primi giorni di novembre 2023. Un pacchetto di 176La Regioneha approvato un pacchetto da 176, ...

Il Nord Italia nella morsa del Maltempo . Situazione critica soprattutto in Valle d'Aosta . Una valanga ha colpito la Valle di Gressoney, causando l'isolamento di oltre 6mila persone , bloccate da ieri pomeriggio. Ostruita anche la strada regionale 44 all'altezza del comune di Gaby. Nella zona per ora ... Continua a leggere>>

allerta Maltempo a Pasquetta . È arancione il colore dell’ allerta per rischio idrogeologico oggi in Emilia-Romagna, Lombardia e Valle d’Aosta. Gialla invece in altre sette regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Intanto da ieri Milano è ... Continua a leggere>>

Bologna, 23 aprile 2024 - Continua il Maltempo in Emilia Romagna . Nevica ancora nel Modenese, in particolare per tutto l’alto appennino sopra i mille metri di altitudine, con accumuli oltre 30 i centimetri nella zona del Passo delle Radici, Frassinoro, Montefiorino, nella zona di Sestola, Fanano, ... Continua a leggere>>

Gelate: ghiacciano i Vigneti in Puglia. Falò notturni e atomizzatori spara vapore per salvare uva e mele - Si allarga a macchia d’olio il problema delle gelate in Puglia, con il crollo della colonnina di mercurio sottozero in primavera che mette a rischio i raccolti dopo un lungo periodo di alte temperatur ...

Continua a leggere>>

maltempo sul Piemonte: pericolo valanghe fino a 4-Forte - PIEMONTE – Una nuova perturbazione caratterizzerà l’intero fine settimana, l’ultimo di aprile e lungo ponte festivo, in Piemonte. Le previsioni non sono delle migliori e toccherà aspettare almeno fino ...

Continua a leggere>>

Meteo. Primo maggio a rischio maltempo. La tendenza per la prossima settimana - La tendenza fino ai primi giorni di maggio. La rimonta anticiclonica che si concretizzerà già nel corso del weekend proseguirà nei primi giorni della prossima settimana, con l'avanzamento di un campo ...

Continua a leggere>>