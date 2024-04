VIDEO – Dumfries e lo striscione su Theo Hernandez | la… ‘colpa’? Altrui!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 aprile 2024)sta facendo notizia da due giorni per loesposto con uno sfottò nei confronti di. Ma, daidella festa scudetto dell’Inter, emerge come non sia lui ad averlo voluto. SFOTTÒ NON PERMESSO – La FIGC ha aperto un fascicolo nei confronti di Denzel, che ora rischia una multa. Questo perché, come noto, durante la festa scudetto dell’Inter di domenica ha alzato unoche lo raffigura mentre tiene “al guinzaglio”, paragonato a un cane riprendendo un’immagine delgame GTA V. Uno sfottò in piena regola, che però presumibilmente porterà a un’ammenda come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva. Dai numerosiche riprendono quanto ...