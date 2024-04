Incontri di Valore a Pompei - dopo la serata dedicata ad Andrea Bocelli ecco l’attore e scrittore Paolo Stella

Dopo alcune settimane di attesa, prende il via la kermesse “Gli Incontri di Valore” , nella sua Sesta edizione in meno di tre anni. Fondata e curata in Pompei dal manager Nicola Ruocco, da domenica 21 aprile, fino al mese di luglio, l’ormai celebre rassegna accoglierà 16 diversi ospiti di spessore ... Continua a leggere>>

L'oroscopo di domani 1 maggio e classifica: incontro inatteso per Sagittario - Le stelle prevedono un mercoledì con la Luna in Acquario che influenza la ricerca dell'amore per molti segni, anche per Toro ...

Continua a leggere>>

Il nuovo pacchetto solare della Germania taglia i lacci del fotovoltaico - La Germania intende accelerare il fotovoltaico nazionale con “Solarpaket 1”, nuovo pacchetto di misure approvato il 26 aprile.

Continua a leggere>>

In corsa per le Europee. Tassinari e Molea (FI):: "Noi valore aggiunto per il Forlivese" - I due sono candidati a Strasburgo con il partito degli azzurri. Il viceministro Valentini: "Da noi i principi cristiani e atlantisti".

Continua a leggere>>