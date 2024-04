(Di martedì 30 aprile 2024) La Commissione europea ha avviato un procedimento formale per valutare se Meta, la società che controllaed, abbia violato la legge sui servizi digitali (Dsa), in relazione alla protezione dell’integritàEuropee. Sono tre gli aspetti sui quali Bruxelles ha chiesto con urgenza una risposta di Meta: “Moderazione pubblicitaria inadeguata sfruttata per interferenze e truffe straniere; inadeguato accesso ai dati per monitorare le; strumento non conforme per segnalare contenuti illegali”. La proliferazione di tali contenuti può rappresentare un rischio per il discorso civico, i processi elettorali e i diritti fondamentali, nonché per la protezione dei consumatori. L’Ue ora attende che, “entro cinque giorni lavorativi”, Meta risponda ai rilievi della Commissione. ...

(Adnkronos) – La Commissione Europea ha avvia to un procedimento formale per valutare se Meta, la società Usa che possiede i social network Facebook e Instagram , abbia violato la legge sui servizi digitali, il Digital Services Act (Dsa), non assicurando l'integrità delle Elezioni Europee . Le ... Continua a leggere>>

La Commissione Ue ha aperto un’inchiesta Instagram e Facebook sospettate di non rispettare gli obblighi in materia di lotta alla disinformazione prima delle elezioni Europee di giugno. La Commissione teme che i due social media di Meta possano in qualche modo manipolare le consultazioni ... Continua a leggere>>

Inchiesta Ue su facebook ed instagram per controlli insufficienti sulle false informazioni in vista delle elezioni - Per controlli insufficienti sulle false informazioni in vista delle elezioni. rischio multa fino al 6% dei ricavi ...

Continua a leggere>>

European Commission starts formal probe of Meta over election misinformation - Europe takes action after facebook parent withdraws monitoring tool The European Commission has launched formal proceedings against Meta, alleging failure to properly monitor distribution by "foreign ...

Continua a leggere>>

facebook, instagram in EU crosshairs for election disinformation - EU is investigating Meta’s facebook and instagram for failing to curb fake advertising and misinformation ahead of the European Parliamentary elections.

Continua a leggere>>