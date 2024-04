Dsa - Ue mette Meta sotto indagine | Facebook e Instagram sospettati di violare la legge

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 aprile 2024) La Commissione europea ha avviato un procedimento formale contro. L’ipotesi è che la società di Mark Zuckerberg, fornitrice di, nel gestire il flusso di informazioni sulle imminenti elezioni Europee abbia violato il Digital Services Act (Dsa), cioè lacomunitaria sui servizi digitali. Le accuse della Commissione europea aLa Commissione ha messo nel mirinoper tre ipotesi di reato: moderazione pubblicitaria inadeguata sfruttata per interferenze e truffe straniere; inadeguato accesso ai dati per monitorare le elezioni; strumento non conforme per segnalare contenuti illegali. Il Dsa, fra le altre cose, protegge i cittadini comunitari dalle campagne di fake news, anche e soprattutto in caso dovesse provenire da parte di paesi terzi. Metà è ...