In Toscana migranti sfruttati a tre euro l’ora

(Di martedì 30 aprile 2024) Erano ilasciati a se stessi nel Cas Le Caravelle, centro di accoglienza straordinaria nella frazione di Riotorto di Piombino, il miglior “serbatoio di manodopera” per il fertilissimo territorio first appeared on il manifesto.

Zero sbarchi a Palermo, 1200 a Marina di Carrara: il bilancio di un anno e mezzo di assegnazione di porti lontani alla flotta umanitaria. E il governo non proroga lo stato di emergenza Continua a leggere>>

sfruttati nei campi per più di 10 ore al giorno, pagati meno di un euro all’ora. È successo a Piombino , provincia di Livorno, dove il 29 aprile i carabinieri del comando cittadino hanno arrestato e condotto in carcere, eseguendo la misura cautelare emessa dal gip del Tribunale livornese, 10 ... Continua a leggere>>

Scoperto un sistema di utilizzo illecito di cittadini extracomunitari ospitati presso il centro di accoglienza straordinaria di Piombino Operazione contro il caporalato in provincia di Livorno: scoperto un sistema di utilizzo illecito di cittadini extracomunitari ospitati presso il centro di ... Continua a leggere>>

Primo Maggio: le iniziative di Cgil, Cisl e Uil in toscana - Saranno numerose le iniziative dei sindacati in toscana per celebrare il Primo maggio, nel rispetto dei valori della festa e delle tradizioni locali, con cortei, comizi, commemorazioni, ma anche inizi ...

Continua a leggere>>

Lollobrigida: bene operazione contro caporalato in toscana - Roma, 29 apr. – “Un plauso ai Carabinieri del comando di Livorno per l’operazione che ha portato alla custodia cautelare in carcere di 10 persone indiziate, stando a quanto emerge dalle indagini, del ...

Continua a leggere>>

Caporalato in toscana, rifugiati del Centro accoglienza schiavizzati nei campi per 97 centesimi l’ora: 10 arresti - Paghe anche di 97 centesimi l’ora e i rifugiati del Cas sfruttati, l’inchiesta sul caporalato a Livorno: la schiavitù nei campi di olive ...

Continua a leggere>>