(Di lunedì 29 aprile 2024) Zero sbarchi a Palermo, 1200 a Marina di Carrara: il bilancio di un anno e mezzo di assegnazione di porti lontani alla flotta umanitaria. E il governo non proroga lo stato di emergenza

migranti sfruttati nei campi per 10 ore al giorno, blitz in toscana - LIVORNO (ITALPRESS) - Dieci persone di origine pakistana sono stati arrestati dei Carabinieri di Livorno conl'accusa di "intermediazione illecita e sfrutt ...

Continua a leggere>>

Migrante si ferisce durante un tentativo di fuga dal Cpr di Gradisca d'Isonzo - Un trentenne è rimasto ferito nella serata di domenica 28 aprile, durante un tentativo di fuga dal Cpr di Gradisca d'Isonzo. Verso le 23 il giovane straniero ha provato a saltare una delle recinzioni ...

Continua a leggere>>

Più migranti in toscana che in Sicilia e Calabria. Il paradosso della guerra a Ong e Regioni rosse - Zero sbarchi a Palermo, 1200 a Marina di Carrara: il bilancio di un anno e mezzo di assegnazione di porti lontani alla flotta umanitaria. E il ...

Continua a leggere>>