Toscana - migranti a Piombino sfruttati nei campi | 10 arresti

(Di lunedì 29 aprile 2024)neiper più di 10 ore al giorno, pagati meno di un euro all’ora. È successo a, provincia di Livorno, dove il 29 aprile i carabinieri del comando cittadino hanno arrestato e condotto in carcere, eseguendo la misura cautelare emessa dal gip del Tribunale livornese, 10 persone. Le accuse, a vario titolo e in concorso tra loro, sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di 67 extracomunitari ospitati nel Centro di Accoglienza Straordinaria (Cas) di, impiegati per la raccolta di ortaggi e olive e per la pulizia di vigneti nelle province di Livorno e Grosseto. Gli arrestati, tutti di nazionalità pakistana, avrebbero sfruttato loro connazionali e bengalesi.