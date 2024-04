Il tour delle Olimpiadi dei Forum Giovani arriva nel Sannio

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNovità assoluta di questa nuova edizionedeiIl. Tappe in giro per ilche anticiperanno l’evento finale di fine luglio. Le due tappe delsaranno caratterizzate sempre dall’organizzazione di giochi/discipline sportive accompagnati da momenti di confronto, dialogo, scambio e divertimento. La prima tappa, il 1 giugno, si svolgerà nella cittadina di Ponte con collaborazione traPonte,Torrecuso,Paupisi eCasalduni. Un gran lavoro di squadra e di rete per il ...

La stagione delle corse italiane è iniziata mercoledì con il Trofeo Laigueglia e prosegue oggi con il grande appuntamento della Strade Bianche. Una corsa che non viene vinta da un italiano da ben 11 anni e che vedrà diversi azzurri al via a cercare di contendersi una vittoria che appare comunque ... Continua a leggere>>

A 10 anni dall’ultima esperienza in cabina di commento, Davide Cassani torna al microfono. L’ex commissario tecnico azzurro di Ciclismo commenterà infatti per la Rai il Giro d’Italia , al fianco di France sco Pancani, e il Tour de France , che quest’anno partirà eccezionalmente proprio dall’Italia. ... Continua a leggere>>

Torna l'Open d'Italia donne, con vista sulle olimpiadi - Due anni dopo l'ultima volta, torna l'Open d'Italia femminile. Si giocherà dal 14 al 16 giugno prossimi al "Nazionale" di Sutri (Viterbo), la casa del golf italiano. Per uno show con vista sulle Olimp ...

Continua a leggere>>

Indurain: 'Pogacar ha speso troppe energie, la doppietta Giro-tour sarà molto difficile' - Miguel Indurain ha parlato delle possibilità di Tadej Pogacar di realizzare la doppietta Giro d’Italia e tour de France in questa stagione ...

Continua a leggere>>

Jacobs è pronto! La corsa olimpica scatta sabato sulla "sua" pista - L’oro di Tokyo al via dei 100 a Jacksonville, dove si allena: per Parigi deve fare 10” netti entro il 30 giugno. Marcell non gareggia da 230 giorni: il 10 settembre 2023 a Zagabria chiuse in 10”08 ...

Continua a leggere>>