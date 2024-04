Ciclismo - Remco Evenepoel punta il Tour e le Olimpiadi dopo l’incidente Potrebbe tornare al Delfinato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024)inizia a fissare gli obiettivi a poche settimane dalla brutta caduta patita durante una tappa del Giro dei Paesi Baschi. Il corridore belga, che è stato operatoessersi rotto una clavicola e una scapola, ha dichiarato in conferenza stampa che il target è rappresentato dal Giro del, tradizionale apmento di avvicinamento alde France. Per poi spostare l’attenzione verso i Giochi di Parigi. “Sarà qualcosa di speciale. Soprattutto il”, ha detto. “Rende un po’ più facile fareperché sono nello stesso paese, non troppo lontano come era tre anni fa per andare a Tokyo. Questo è stato più difficile per molti”, ha aggiunto. SportFace.