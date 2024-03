Ciclismo | Bennati sprona gli italiani | “Spero mi mettano in difficoltà per le Olimpiadi Chi esce dal Tour…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) La stagione delle corse italiane è iniziata mercoledì con il Trofeo Laigueglia e prosegue oggi con il grande appuntamento della Strade Bianche. Una corsa che non viene vinta da un italiano da ben 11 anni e che vedrà diversi azzurri al via a cercare di contendersi una vittoria che appare comunque improbabile. A Siena, alla partenza della corsa, abbiamo intercettato grazie a Tina Ruggeri di InBici il commissario tecnico della Nazionale italiana Daniele, impegnato a seguire i suoi ragazzi in vista del doppio appuntamento cardine di quest’anno, Mondiali e: “Come al solito non sarà facile fare la formazione eche i miei ragazzi mi possano mettere inin vista di Parigi attraverso i risultati e le prestazioni. Non significa vincere sempre, ma è importante fin da oggi, in una gara come le ...