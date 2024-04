Il sostegno del sistema immunitario visto dall’intestino

(Di martedì 30 aprile 2024) Ogni anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità dedica una settimana al tema dell’immunizzazione “World Immunization Week”, sottolineando come sia importante per prevenire importanti malattie (come la poliomielite) e contrastare quindi la mortalità, specie nei paesi meno industrializzati. "Humanly possible" è il claim della Settimana mondiale dell'immunizzazione 2024, che si celebra dal 24 al 30 aprile ed è promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per ribadire, ancora una volta, l'importanza della prevenzione vaccinale. Il ruolo delIlè ildi difesa dell'organismo, un esercito corazzato che aiuta a proteggerci da infezioni e malattie. Ilha il compito di aggredire ciò che non ...

Cambiare la finanza per cambiare l’Europa Le proposte del Gruppo Banca Etica per i candidati al Parlamento Europeo - Piccole modifiche normative per trasformare l’industria finanziaria in un motore per un’economia di pace, la transizione ecologica e lo sviluppo dell’economia sociale ...

Alunni disabili in classi separate. A Venezia il no della scuola e delle associazioni alla proposta di Vannacci - La neuropsichiatra: «Un ritorno all’età della pietra». In provincia oltre 2 mila gli alunni con il sostegno Si chiamavano classi speciali, ma di speciale avevano poco: erano delle classi ghetto, dove ...

