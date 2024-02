Lvmh e il sostegno al sistema italiano | il bando per i talenti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)conferma la volontà di sostenere le eccellenze italiane. E lo fa lanciando la seconda edizione del Premio Maestri d’Eccellenza di Métiers d’Excellence. "L’iniziativa si inserisce nella rosa di iniziative organizzate per incoraggiare lo sviluppo del savoir-faire, rappresentato da più di 7.000 artigiani sul territorio. Vogliamo dare voce a tutti quegli artigiani che quotidianamente portano avanti il loro mestiere con passione", spiega Alexandre Boquel, direttore Métiers d’Excellence. Le candidature possono essere presentate da oggi al 15 maggio, per poi selezionare i 9 artigiani finalisti. Il vincitore riceverà 10.000 euro da reinvestire nella propria attività, oltre ad un anno di mentoring con professionisti di Loro Piana.

