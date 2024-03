Valditara | “Al Nord pochi docenti di sostegno? Pensiamo a incentivi | ma anche revisione del sistema di specializzazione”

Nord senza professori, Valditara punta su incentivi e restyling specializzazione - Il Nord a secco di docenti, in particolare di Sostegno "È un problema che abbiamo presente e a cui stiamo lavorando per trovare una soluzione articolata", dice il ministro dell'istruzione e del merit ...italiaoggi

Il 22 marzo auto vietate in piazza Università a Sassari - Sassari. In occasione del corteo studentesco contro la guerra in Palestina e contro la riforma Valditara, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, il questore di Sassari ha disposto che dalle 7 al ...informazione

“Nei libri scolastici di storia e geografia narrazione che pare dettata dal Cremlino”: Valditara annuncia verifiche del ministero - “Sulla Russia e l’Ucraina molti testi di storia delle scuole secondarie di primo grado hanno una versione distorta dei fatti, arrivando al punto di insinuare l’idea di una guerra civile in Donbass, in ...ilfattoquotidiano