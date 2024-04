Tredicesima - fino a 80 euro in più per i redditi bassi Premi tassati al 10% entro i tremila euro | ecco da quando

(Di lunedì 22 aprile 2024) Irpef e Ires, in arrivo novità. Il governo si appresta a varare una revisione del regime delle imposte suiIrpef e Ires nel Consiglio dei ministri atteso per domani pomeriggio:...

Per i lavoratori con reddito fino a 15mila euro è in arrivo nella tredicesima un incremento fino a 80 euro del bonus già previsto per questi redditi . Lo stabilisce una bozza del...

Per i lavoratori con reddito fino a 15mila euro è in arrivo nella tredicesima un'incremento fino a 80 euro del bonus già previsto per questi redditi . Lo stabilisce una bozza del decreto legislativo ...

Per i lavoratori con reddito fino a 15mila euro è in arrivo nella tredicesima un'incremento fino a 80 euro del bonus già previsto per questi redditi . Lo stabilisce una bozza del decreto legislativo ...

Irpef, aumenti Tredicesima fino a 80 euro per redditi sotto i 15mila euro: cosa prevede la bozza in cdm - Per i lavoratori con reddito fino a 15mila euro è in arrivo nella Tredicesima un incremento fino a 80 euro del bonus già previsto per questi redditi. Irpef e tredicesime, ...ilmessaggero

Tredicesima, fino ad 80 euro in più per i redditi fino a 15mila euro - Per i lavoratori con reddito fino a 15mila euro è in arrivo nella Tredicesima un'incremento fino a 80 euro del bonus già previsto per questi redditi.blitzquotidiano

Il regalino di Natale di Meloni (ma annunciato prima delle Europee): 80 euro per le tredicesime - Domani in Cdm va un decreto che prevede una una tantum di 80 euro per i dipendenti con reddito fino a 15mila euro ...huffingtonpost