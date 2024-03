Colpo da tremila euro | terzetto nei guai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sparisce oltredi materiale elettrico dal Brico Center di Cornegliano Laudense, denunciate tre persone per il reato di furto aggravato in concorso. Dopo un’accurata indagine della squadra mobile, la Polizia di Stato ha denunciato tre uomini di origine campana. Sono persone di età compresa tra i 32 e i 59 anni, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, oggi accusati di essere gli autori materiali delal Brico Center, per un valore complessivo accertato di 3.709. L’attività d’indagine condotta dalla Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi, è partita dall’analisi del modus operandi, che, per gli inquirenti, sarebbe già stato messo in atto dai tre soggetti in altre vicende analoghe. Individuata l’autovettura che sarebbe stata utilizzata per mettere a segno la razzia, ...