(Di martedì 30 aprile 2024) AGI - Sono 4 iche possono essere utilizzati dai genitori come campanelli d'allarme per l'nei figli e sono: tosse, fischio, respiro frequente e rientramenti. A elencarli è stata la Societa' Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (Simri) in vista della Giornata Mondiale dell'2024, che si celebra il 7 maggio. La tosse, secondo gli esperti può essere il campanello d'allarme. "Si fa più fastidiosa e insistente di notte, dopo il gioco e lo sforzo fisico, negli ambienti in cui qualcuno fuma e ha fumato e quando l'aria è più fredda", spiega la Simri. Poi c'è il fischio, ovvero quel rumore sibilante che si può udire appoggiando l'orecchio al petto del bambino o standogli vicino. Per individuare il respiro frequente "è utile contare quanti respiri fa il bambino in 30-60 secondi", dicono gli esperti. "Se ha ...