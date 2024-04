Cos’è l’ipocondria - quali sono i sintomi e le cause della paura per le malattie

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 27 aprile 2024)è un disturbo d’ansia caratterizzato dalla preoccupazione ingiustificata e eccessiva per la salute e dalla convinzione che qualsiasi sintomo possa indicare una malattia grave. Chi soffre di ipocondria è definito/detto come un soggetto ipocondriaco: eccoi segni caratteristici, lee i trattamenti per l’ansia da malattia.