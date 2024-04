Afte | cosa sono - sintom - cause e cure

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 aprile 2024) Lepiccole lesioni della cute, che se si formano all’interno della bocca (palato, guance, lingua) o alla base delle gengive, si chiamanoorali (o stomatite aftosa o ulcera aftosa). La manifestazione dellepuò avvenire singolarmente o a gruppi e generalmente hanno l’aspetto di piccole abrasioni di pochi millimetri, rotondeggianti od ovali di colore biancastro o con un alone rosso attorno. Non si tratta di fastidi contagiosi, mamolto dolorose e in alcuni soggetti che soffrono, ad esempio, di stomatite aftosa recidivante, posripresentarsi con più frequenza. Generalmente ledurano una o due settimane. CheleLe, dette anche in gergo medico stomatiti ...