Hockey ghiaccio - l’Italia piega un ostico Giappone all’overtime e resta in corsa per la promozione ai Mondiali

(Di martedì 30 aprile 2024) La seconda partita della nazionale italiana disuaidi di Division I ha visto gli azzurri affrontare ilnello scenario della Sparkasse Arena di Bolzano. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. LA CRONACA Il match inizia con le squadre subito a sfidarsi a viso aperto. Ilmostra intensità nei primi minuti andando subito vicinissimo al gol con Otsu, con il nipponico che però non riesce a battere Clara, mentreci mette più tempo a carburare sciupando però due ottime occasioni: prima con Frigo e poi con De Luca. Il primo terzo di gara si chiude sullo 0-0. Nella seconda “ripresa”, le cose cambiano. Gli azzurri partono a razzo passando due volte in dieci minuti: il primo squillo è griffato da Gazley che converte un tap-in sul tiro di ...

Lo Zurigo è campione svizzero - Nella decisiva gara-7 di finale, gli ZSC Lions battono per 2 a 0 il Losanna e salgono per la decima volta sul tetto della Svizzera ...

