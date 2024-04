LIVE Italia-Giappone 4-3 - Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA | decide il golden goal di Frigo

(Di martedì 30 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.36 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.35 Arriva dunque la seconda vittoria per l’che sale al secondo posto in classifica con 5 punti alle spalle dell’Ungheria e domani tornerà sulper la sfida alla Slovenia. 22.33 Bastano cinque secondi agli azzurri con ilche concede un due contro uno a Mantenuto che serveche a porta spalancata spinge nella gabbia il disco della vittoria.4-3. 4’55”OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!! VINCE ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’09” Devono spingere ora gli azzurri per il goal che porterebbe il match all’overtime. 7’05” GOAL DEL GIAPPONE! Arriva purtroppo il punto dalla distanza di Yoneyama che ribalta il risultato . Italia-Giappone 2-3. 8’20” Si esaurisce una superiorità numerica ... Continua a leggere>>

Il LIVE in DIRETTA di Olympiacos-Barcellona , valida come gara-3 dei playoff dell' Eurolega 2023 / 2024 di basket . Serie che si trasferisce al Peace and Friendship Stadium sul punteggio di 1-1 dopo le due partite giocate in Catalogna. In gara-1, infatti, i greci sono riusciti a imporsi strappando il

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2’53” Penalità per Otsu, power play per l’Italia che ora deve cercare il goal della vittoria. 3’41” GOAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLL ITALIAAAAAAA!!!!!!!! Iniziativa personale di Thomas Larkin che rimette il punteggio in parità. Italia-Giappone 3-3. 4’09” ... Continua a leggere>>

Lecco – Sampdoria: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Lecco - Sampdoria di Mercoledì 1 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36ma giornata di Serie B

Bayern Monaco-Real Madrid, risultato live della semifinale di Champions - Chance in avvio per Sané: attento Lunin. Pericolosi anche Kane e Musiala. Blancos in vantaggio con Vinicius su assist di Kroos. diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su

