Google Pixel 8a potrebbe essere disponibile in 5 colori

Una novità Google Pixel Launcher potrebbe presto accontentare i gusti di tutti gli utenti per quel che riguarda i nomi delle app L'articolo Una novità di Google Pixel Launcher per accontentare i gusti di tutti proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Amazon si è lascia ta sfuggire la presunta data di uscita Italia na di Google Pixel Tablet : ecco ulteriori conferme sull' arrivo da noi. L'articolo Google Pixel Tablet in arrivo in Italia : Amazon si lascia sfuggire una data proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Android 15, i pixel Watch potrebbero controllare l'audio degli smartphone - Con l'arrivo di Android 15, google potrebbe consentire agli utenti di avere sul polso il centro di controllo audio del loro smartphone ...

Continua a leggere>>

Android 15: novità per il controllo dell’output multimediale da Wear OS - google pixel 8 è disponibile in offerta su Amazon.it a 579.00 euro (link all'acquisto). Si trova online anche su molti altri negozi, contiamo circa 6 offerte. Se invece sei interessato alle ...

Continua a leggere>>

Apple avrebbe assunto decine di esperti da google per creare un team di sviluppo AI - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Continua a leggere>>