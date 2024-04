Google Pixel Tablet in arrivo in Italia | Amazon si lascia sfuggire una data

Risolto il bug di google Circle to Search sui dispositivi pixel - google ha introdotto Circle to Search da qualche mese. Lo strumento integra l'AI e ha debuttato prima sulla serie Galaxy S24, successivamente su pixel 8, pixel ...

Continua a leggere>>

There's a fix for the WhatsApp bug that prevents users from sending video messages - Funny enough, this bug seems to exclusively affect video files shot on Android phones. However, if you try to send MOV files (that's what the iPhone produces), there isn't any problem. So far, only ...

Continua a leggere>>

google Play Store, arriva un’importante novità | Sarà molto più semplice scaricare le app - come di consueto questa funzione sarà inizialmente implementata sugli smartphone google pixel di ultima generazione e successivamente arriverà anche ai Samsung e a tutti gli altri dispositivi che ...

Continua a leggere>>