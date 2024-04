Ospite di Non lo faccio per moda, il podcast di Giulia Salemi , l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi fra le influencer italiane più richieste, Giulia De Lellis . L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha ironizzato con la conduttrice sul fatto che le due in comune abbiano ... Continua a leggere>>

giulia De lellis incontra Rihanna con il Look sparkling color cioccolato, promossa o bocciata - giulia De lellis vola in America invitata da Rihanna per le novità del suo brand di make-up, e osa con i suoi look.

giulia De lellis si racconta da giulia Salemi: "Io e Andrea Damante ci siamo amati ed odiati" - giulia De lellis è stata ospite del podcast dell’amica giulia Salemi, "Non lo faccio x moda" e nel corso dell'intervista ha confermato la fine della sua relazione con Carlo Beretta.

giulia De lellis spiega perché è finita con Beretta e perché è sempre lei a lasciare - giulia de lellis spiega a giulia Salemi perché è finita con Carlo Beretta e perché finisce con tutti ...

