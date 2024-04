Fidanzati di Giulia De Lellis | Li ho sempre lasciati tutti io - ecco perché

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 aprile 2024) Andrea Damante, Irama, Andrea Iannone, Carlo Beretta..Deha avuto nel corso della vita svariatima purtroppo per lei nessuno è diventato l’uomo della sua vita. “Ci sono uomini splendidi là fuori, quando arriverà quello giusto lo capirò“, ha dichiarato aSalemi al podcast Non Lo Faccio Per Moda. “La cosa che fa ridere è che non sono mai stata lasciata. Ho lasciato ioi miei? È una cosa brutta? Io ho sofferto da morire, eh, attenzione! Si soffre di più a lasciaresaiquello che lasci, ma non quello che trovi”.Deha poi spiegatoli halei ‘sti ...