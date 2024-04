Giornata mondiale dell' asma - a maggio spirometrie gratis per bimbi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Per la2024, che si celebra il 7, ben 53 centri di pneumologia pediatrica in tutt'Italia offriranno valutazioni spirometriche gratuite ai bambini per tutto il mese di. L’iniziativa è realizzata da Simri (Società italiana pe