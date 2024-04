9 maggio 1950 | Roma s’illumina per celebrare la Giornata dell’Europa

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 – Giovedì 9è la, che si celebra nell’anniversario del discorso del Ministro degli Esteri francese Robert Schuman che portò alla fondazione dell’Unione europea. In vista del voto europeo dell’8 e del 9 giugno, il Parlamento europeo e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea vogliono sottolineare il valore della democrazia attraverso il dialogo tra generazioni e hanno dato il via alla campagna istituzionale “Usa il tuo voto“.Capitale partecipa attivamente alla campagna di sensibilizzazione dei giovani ai valori fondanti dell’Unione. Il Campidoglio è stato, infatti, un luogo simbolo della costruzione europea. Il 25 marzo 1957, nel corso di una cerimonia solenne nella sala degli Orazi e Curiazi, furono sottoscritti due atti fondamentali ...

Si giocherà domenica 12 maggio alle 2045 Atalanta-Roma , uno dei match clou della TRENTASEIESIMA giornata: lo ha stabilito il calendario del turno ufficializzato ieri pomeriggio dalla Lega di A. In mattinata, la società giallorossa aveva scritto a via Rosellini chiedendo che, in considerazione ... Continua a leggere>>

La circolare ministeriale n. 61588 del 24 aprile comunica che, per l’intera giornata del 9 maggio 2024, è previsto uno Sciopero nazionale Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione scuola . L'articolo Sciopero scuola per l’intera giornata del 9 maggio sembra essere il primo su Orizzonte scuola ... Continua a leggere>>

Gara ciclistica, modifiche al traffico in centro città [INFO] - L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che, in occasione della gara ciclistica “I° Criterium Lungomare Falcomatà”, in programma nella giornata di domani primo maggio 2024, è stata ...

La domenica del Tennis orvietano - Sarà una grande giornata, domenica 5 maggio, per il tennis orvietano. Gli occhi di tutta l’Umbria della racchetta ...

Spezia- Palermo: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Spezia - Palermo di Mercoledì 1 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36ma giornata di Serie B ...

