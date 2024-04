TRENTASEIESIMA GIORNAta Atalanta-Roma il posticipo serale domenica 12 maggio

(Di martedì 30 aprile 2024) Si giocherà12alle 2045, uno dei match clou della: lo ha stabilito il calendario del turno ufficializzato ieri pomeriggio dalla Lega di A. In mattinata, la società giallorossa aveva scritto a via Rosellini chiedendo che, in considerazione delle semifinali di ritorno di Europa League che vedranno impegnate le due squadre il 9la partita si giocasse lunedì 13, spostando dal 15 al 16 la finale di Coppa Italia, trae Juve. Ma la richiesta è stata “bocciata“. Per il resto, il lungo weekend calcistico comincerà venerdì 10 quando giocherà Frosinone-Inter (ore 20.45); sabato 11 gli anticipi in programma sono Napoli-Bologna (18) e Milan-Cagliari (20.45). ...

L’Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la Trentaseiesima giornata Serie B 2023 / 2024 in programma mercoledì 1 maggio 2024 Trentaseiesima giornata Serie A 2023 / 2024 : GLI ARBITRI ASCOLI-COSENZA: ... Continua a leggere>>

Roma, che bufera: altro no dalla Lega, la reazione dei Friedkin - prima che venissero pubblicati gli anticipi e i posticipi della trentaseiesima la giornata. Niente da fare: Atalanta-Roma si giocherà a Bergamo domenica 12 alle 20.45. Roma-Lega, mani legate Il ...

Continua a leggere>>

Roma vs Lega, è scontro frontale: oltre 60 milioni in ballo, così anche i Friedkin non stanno più zitti - AS ROMA NEWS – Altra porta in faccia della Lega Calcio alle richieste della Roma, che in una lettera inviata ai palazzi del potere chiedeva ufficialmente di spostare la partita con l’Atalanta, scontro ...

Continua a leggere>>

Cremonese – Pisa: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Cremonese - Pisa di Mercoledì 1 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36ma giornata di Serie B ...

Continua a leggere>>