Ginnastica artistica - l’Italia sfida la Gran Bretagna per lo scettro agli Europei Francia terzo incomodo

(Di martedì 30 aprile 2024) La gara a squadre sarà il piatto forte degli2024 difemminile. L’appuntamento è per domenica 5 maggio alle ore 15.00, quando a Rimini andrà in scena l’atto conclusivo della prova che premia la caratura agonistica e la forza del movimento di un’intera Nazione. Sulla carta la lotta per il podio dovrebbe restringersi tra tre compagini di riferimento, pronte a darsi batta nel sempre spietato format 5-3-3 che non prevede lo scarto del punteggio peggiore su ogni attrezzo e dove ogni errore si paga a caro prezzo.si presenta all’appuntamento casalingo condi ambizioni. Dopo l’apoteosi totale di Monaco 2022 e l’argento di Antalya 2023, le Fate vanno a caccia del berso grosso e vogliono lanciare un chiaro messaggio a tutte le ...