Ginnastica artistica - l’Italia è migliorata di 3 punti in un anno! La crescita dei Moschettieri e un punteggio da podio mondiale

(Di martedì 30 aprile 2024)ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre agli Europei dimaschile. Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati e Marco Lodadio sono riusciti a salire sul terzo gradino delcon ildi 252.560, alle spalle di Ucraina (255.762) e Gran Bretagna (255.429). Si tratta di un risultato di grande spessore per la nostra Nazionale, che per il terzoconsecutivo si conferma tra le grandi del Vecchio Continente: argento a Monaco nel 2022, oro lo scorsoad Antalya, bronzo domenica pomeriggio a Rimini. Soffermiamoci sulsi èdi ben trerispetto al sigillo di dodici mesi fa. Ai ...

L’ Italia si è confermata tra le grandi della Polvere di Magnesio planetaria. La nostra Nazionale è riuscita a conquistare una medaglia nella gara a squadre degli Europei per la terza volta consecutiva: argento nel 2022 a Monaco, oro dodici mesi fa ad Antalya, bronzo ieri a Rimini. Si tratta di ... Continua a leggere>>

Il Calendario completo degli Europei femminili di ginnastica artistica 2024 , in programma da giovedì 2 a domenica 5 maggio alla Fiera di Rimini . Archiviate le gare maschili, tocca alle donne dare spettacolo nella rassegna continentale, tappa importante nel percorso di avvicinamento verso i Giochi ... Continua a leggere>>

Ostuni: un successo la “Giornata Sportiva” organizzata dall’ASD Talenti liberi - OSTUNI - La "GIORNATA SPORTIVA" svoltasi il 28 Aprile nella villa comunale S. Pertini in Ostuni è giunta alla sua terza edizione. Evento sportivo realizzata dalla ASD Talenti liberi e partecipante all ...

Continua a leggere>>

Europei ginnastica artistica, Cocciaro: “Che soddisfazione! Per le Olimpiadi non ho ancora scelto la squadra. Brugnami Un astro nascente” - Europei ginnastica artistica, Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale, è intervenuto in esclusiva a Tag24 parlando anche di Olimpiadi ...

Continua a leggere>>

Il debutto in Nazionale. Passione, sacrifici e tanta determinazione. Sofia Tonelli ora sogna - La 16enne ginnasta empolese ha partecipato alle gare di Baku e Jesolo "Sono state esperienze bellissime, soddisfatta delle mie prestazioni". La sua qualità migliore L’allenatrice Ulivieri ne è certa: ...

Continua a leggere>>