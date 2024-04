Genova, 29 aprile 2024 - Il Genoa per mettere un ulteriore sigillo, praticamente quello della matematica, a una salvezza di fatto mai in bilico e il Cagliari per trovare punti buoni ad allontanarsi dalla rovente bagarre della coda della classifica: alla fine a festeggiare sono i rossoblù di ... Continua a leggere>>

Grande festa del Genoa , che vince 3-0 in casa contro il Cagliari . Albert Gudmundsson , uno degli obiettivi dell’Inter, ancora protagonista in maglia rossoblù. STAGIONE ESALTANTE – Il Genoa vince 3-0 la sfida in casa contro il Cagliari , chiudendo definitivamente la trentaquattresima giornata di ... Continua a leggere>>

genoa, gudmundsson segna il 100° gol tra i professionisti - 100 volte Albert gudmundsson! Il gol segnato ieri sera dall`attaccante del genoa al Cagliari, nel 34° turno di Serie A, è il centesimo realizzato dal 26enne.

Continua a leggere>>

Correa la contropartita per il colpo in Serie A - L'Inter tiferà Marsiglia in Europa League: in caso di vittoria, il club transalpino sarebbe obbligato a riscattare il cartellino di Correa ...

Continua a leggere>>

gudmundsson-Inter, ora si può fare: Marotta è pronto a fare due sacrifici - Tra i giocatori che piacciono proprio tanto al club nerazzurro c’è una conoscenza della Serie A, si tratta di Albert gudmundsson, attaccante classe 1997 del genoa che ieri è stato come sempre tra i ...

Continua a leggere>>