Il Genoa asfalta il Cagliari e resta in Serie A! Brilla ancora Gudmundsson

(Di lunedì 29 aprile 2024) Grande festa del, che vince 3-0 in casa contro il. Albert, uno degli obiettivi dell’Inter,protagonista in maglia rossoblù. STAGIONE ESALTANTE – Ilvince 3-0 la sfida in casa contro il, chiudendo definitivamente la trentaquattresima giornata diA e conquistando la salvezza aritmetica ottenuta con quattro giornate di anticipo. Thorsby sblocca la sfida al 17’ con un colpo di testa imperioso su cross di Sabelli, mentre Frendrup raddoppia al 27’ su assist di Vasquez. Il tris è firmato dal solitoal 63’. I sardino a +3 sulla zona retrocessione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...