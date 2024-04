Genoa-Cagliari 3-0 - Thorsb - Frendrup e Gudmundsson firmano il colpo salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Genova, 29 aprile 2024 - Ilper mettere un ulteriore sigillo, praticamente quello della matematica, a unadi fatto mai in bilico e ilper trovare punti buoni ad allontanarsi dalla rovente bagarre della coda della classifica: alla fine a festeggiare sono i rossoblù di casa, che infiammano il Ferraris grazie a un tris firmato day,. La banda Gilardino, che festeggia al meglio l'imminente rinnovo, sale così a 42 punti: esattamente 10 in più rispetto ai sardi, che restano così pesantemente invischiati nelle sabbie mobili della bassa classifica, in una bagarre che, tolta la Salernitana già retrocessa, comprende ben 7 squadre. Archiviata la gara di Marassi, all'orizzonte per ilsi staglia l'ostacolo Milan, da ...