Filiere della Piana del Sele - da tre Bcc plafond di 20 milioni per le Pmi

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 30 aprile 2024) che vogliono investire in soluzioni green. Presentato il Report Symbola: 30 tecnologie per migliorare la sostenibilità. Salerno, 30 Aprile 2024 – Trenta soluzioni e tecnologie per migliorare la sostenibilitàfilieraIV gamma (frutta e ortaggi freschi confezionati e pronti per